Assurdo Roma | Karsdorp verso la grazia dopo l’espulsione con il Napoli! Il motivo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il successo del Napoli per 0-1, firmato Osimhen, all’Olimpico contro la, ha lanciato la squadra di Luciano Spallettila cima della classifica di Serie A. Eppure la partita è stata carica di emozioni, ma soprattutto di agonismo. Sono state tante ammonizioni comminate dall’arbitro del match, Massimiliano Irrati. Decisioni, tra l’altro, apertamente contestate da José Mourinho nel corso delle interviste e della conferenza stampa post partita. Inoltre, nel parapiglia che si è scatenatoil fischio finale, l’arbitro avrebbe espulso Rick, difensore della. Sì, avrebbe. Perché quanto sta emergendo in questi minuti avrebbe del clamoroso:dovrebbe essereto dalla squalifica. A riferirlo è SportMediaset che spiega ...

- Il Napoli espugna l'Olimpico. Vittoria della squadra di Luciano Spalletti grazie alla rete di Osimhen. Il Napoli ha gestito bene il match e ha creato molte palle gol, lainvece non ha mai tirato in porta dimostrando poco coraggio anche per le assenze importanti. Gli azzurri si riprendono la vetta della classifica , quinto posto invece per Mourinho, scavalcato ...- Napoli: tutti pazzi di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano Victor Osimhen firma la sua "... "Ci hanno sempre detto che in situazioni del genere rimane la decisione del campo,...Dopo la vittoria contro la Roma, ai microfoni di Dazn, ha parlato il centrale del Napoli Juan Jesus: " In tutte le squadre che ho giocato mi sono sempre fatto trovare pronto, sono un professionista e ...Il Napoli vince e convince all'Olimpico contro la Roma. Decide Osimhen, ma nel finale gara scoppia un'importante polemica con l'arbitro.