Ascolti tv | ‘Mina Settembre’ domina Anticipazioni quinta puntata | Serena Rossi si troverà nei guai

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –Settembre‘ consegna, ancora una volta, la vittoria della serata a Rai Uno. Ladella seconda stagione della serie, andata in onda ieri, ha ottenuto infatti 4.706.000 spettatori pari al 25.5% di share (primo episodio: 4.802.000 – 23.7%, secondo episodio: 4.622.000 – 27.3%). Domenica pma, 30 ottobre, andrà in onda il quinto appuntamento della serie con, diretta da Tiziana Aristarco. Nel nono episodio, dal titolo “Non si scappa”, Mina tornerà di nuovo a Procida per cercare suo fratello Gianluca, che si è innamorato di Sophie, figlia di Juliette, la proprietaria del bed and breakfast dove i due avevano soggiornato in estate. E’ stato lo stesso Gianluca a chiamarla preoccupato vedendo l’aria che tira tra madre e ...