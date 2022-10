Ascolti Tv analisi 23 ottobre | Serena Rossi accelera e stacca Verstappen e Fazio Bye bye Papi Giletti batte Brindisi Draghi | Meloni e la campanella | La7 vicina a Rai2

(Di lunedì 24 ottobre 2022)al top, monopolio Rai1: “Mina Settembre” primo episodio a 4,8 milioni e 23,7% e secondo episodio a 4,621 milioni e 27,34%; Tg1 delle 20.00 a 4,5 milioni e 24,1%; “I Soliti Ignoti” a 4,276 milioni e 21,2%, Tg1 delle 13.30 a 4,123 milioni e 29,8%. Il rombo della Formula 1 ma anche le ‘sgasate’ e le frenate della MotoGp hanno detto la propria, autorevolmente, in tv. Ammiraglie alle prese con calcio e motori (il derby del sud, Roma-Napoli, su Dazn, ma anche il Gp Usa in diretta su Sky e Tv8 e quello australiano, live pay e in differita free), Fabioe poi la partita dell’approfondimento politico tra Rete4 e La7 nella giornata e la serata di domenica 23. Su Rai1 in prime time è andata in onda la quarta puntata della nuova edizione di Mina Settembre. Sempre lato Viale Mazzini,ha mandato in ...

