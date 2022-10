ASCOLTI TV 23 OTTOBRE 2022 | MINA SETTEMBRE 25 | 5% | FAZIO 11 | 1%+7 | 8% | FORMULA1 8 | 4% | IL MEGLIO DEGLI SCHERZI 8 | 6% | AMICI 22 | 50% | DOMENICA IN 18 | 10%+19 | 20%

(Di lunedì 24 ottobre 2022)TV 23· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – 1009 22.50In Famiglia – 1373 22.85Paesi che Vai – 1288 18.96A Sua Immagine – 1207 15.72Santa Messa – 1283 17.13Angelus – 1900 20.51Linea Verde – 2766 22.86Tg1 – 4123 29.78In – 2404 18.07In – 2140 19.18In – 1633 15.72Da Noi a Ruota Libera – 1668 15.08Reazione a Catena – 2849 20.78Reazione a Catena – 3946 24.55Tg1 – 4520 24.16Soliti Ignoti – 4276 21.23– 4706 25.50 (4802 23.72 + 4621 27.34) 2290 20.20 + 2299 23.77 473 21.56 + 446 23.61 3476 28.45 + 3354 32.92Speciale Tg1 – 909 10.55 Prima Pagina – xTg5 – xBeatitudini – xSanta Messa – xStorie Melaverde ...

La quinta puntata di domenica 30nell'episodio dal titolo 'Non si scappa', il nono della ... La terza puntata conquista quasi 5 milioni di telespettatori Mina Settembre 2,tv: quasi 5 ...Il season finale di House of the Dragon sarà invece disponibile in Italia in lingua originale a partire da lunedì 24su Sky Atlantic. Intanto la serie, forte disuperlativi, è stata ...Nella serata di ieri, domenica 23 ottobre, la fiction Rai Mina Settembre 2 si impone negli ascolti. La serie con Serena Rossi ...Ascolti tv domenica 23 ottobre vedono un trionfo netto della Rai con Mina Settembre e con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio.