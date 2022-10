Arrivederci Mario | cosa farà adesso Draghi?

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Fatto il passaggio di consegne con Giorgia Meloni,lascia Palazzo Chigi e torna a fare il nonno, ma non il pensionato. Ci sono ipotesi di incarichi internazionali per l'ex banchiere centrale

ciao, le nubi sono già più in là, finisce qui, cantava il poeta,e non addio perché a meno che l'Italia non sia definitivamente impazzita non si può escludere un ritorno ...Al punto che quel "ciao" a Draghi che lasciava Palazzo Chigi, a molti è apparso un. È stato la conferma di una stima tra due persone con storie e profili agli antipodi, che però si ...Fatto il passaggio di consegne con Giorgia Meloni, Mario Draghi lascia Palazzo Chigi e torna a fare il nonno, ma non il pensionato. Ci sono ipotesi di incarichi internazionali per l'ex banchiere centr ...Onori militari, poi saluti e sorrisi: "Arrivederci" dice Draghi ai cronisti mentre dalle finestre del cortile di Palazzo Chigi lo staff lo saluta con un lungo applauso ...