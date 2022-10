Arriva il 6G nei laboratori della LG | i test eseguiti lasciano a bocca aperta tutti

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) E’ stato il portale tecnologico Fonearena a lanciare la notizia: LG ha effettuato un nuovodi trasmissione e ricezione dati sulla rete 6G ed è stato un successo agli effetti. Continua dunque la sperimentazionerete iper-veloce anche se, per poterla utilizzare su larga scala e a pieno regime, dovremo attendere ancora molti anni. Scopriamo i dettagli. La standardizzazionerete per il 6G é prevista per l’anno 2025 – ComputerMagazine.itLe previsioni più ottimistiche di un reale lancio del servizio di rete 6G a livello globale parlano del termine di questa decade, al 2029. Ci vorranno anni quindi prima che l’interconnessione tra i nostri dispositivi viaggi sulla rete iper-veloce e non possiamo nemmeno prevedere cosa avverrà nel frattempo, tra cui la possibilità che si verifichino eventi e che si ...