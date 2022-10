Anziana sgozzata a Treviso | il figlio sorvegliato in ospedale

A dare l'allarme è stato proprio lui con cui l'viveva. È uscito seminudo, scagliandosi contro i carabinieri. All'arrivo dei militari l'uomo non ha aperto subito la porta, dando in ...Omicidio nella prima mattinata di oggi a Parè di Conegliano, in via Einaudi. Un 57enne, Ippolito Zandegiacomi, per cause in corso di accertamento, avrebbe ferito mortalmente alla gola, sgozzandola, la ...Una donna è stata trovata morta in casa con diverse ferite da taglio. A dare l'allarme il figlio che adesso è piantonato dagli agenti dopo essersi avventato contro i carabinieri ...Il figlio 57 enne della vittima è stato portato in caserma per essere interrogato. A dare l'allarme è stato proprio lui con cui viveva l'anziana ...