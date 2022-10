Antonella Fiordelisi e la rivelazione al GF VIP | ‘Alex Belli mi ha proposto una cosa a tre con Delia Duran’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese. Questa volta al centro dell’attenzione mediatica la proposta che Alexavrebbe fatto ad. Quest’ultima, almeno per qualche ora, sarebbe potuta entrare a far parte della relazione tra AlexDuran. A rivelarlo è la stessa, masi saranno detti i due? Leggi anche:e Massimo Giletti hanno avuto una storia? Il rapporto tra la concorrente del GF VIP e il giornalista La proposta di AlexadFiordalisi Come anticipato, è stata la stessaa rivelare ad Edoardo Donnamaria quanto le aveva. ...