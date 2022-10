(Di lunedì 24 ottobre 2022) È iniziata la campagna per la vaccinazione. Insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, il vaccino è lo strumento più efficace per prevenire l’influenza stagionale. La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a: – soggetti di età pari o superiore a 60 anni (nati nel 1962 e precedenti) – soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza – donne in gravidanza e nel periodo “postpartum” – bambini dai 6 mesi ai 14 anni (nati dal 2008 al 2022) – medici e personale di assistenza esposto al rischio di trasmettere l’influenza a soggetti ad alto rischio di complicanze influenzali – altre categorie: forze di polizia (comprese le forze di Polizia Municipale), vigili del fuoco, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale, personale scolastico, familiari e contatti di ...

...le quali bisogna trattare direttamente il proprio medico o pediatra di riferimento - sono... Il ruolo delle farmacie La novità più importante della campagna2022 - 2023, a ...Le prenotazioni al Cup online sonooggi. Le persone anziane restano il target prioritario per la vaccinazione, che sarà gratuita per tutte le persone a rischio di avere ... Antinfluenzale, iniziate le vaccinazioni: dove effettuarle e chi ha la priorità Messina - Avrà inizio a partire da domani la campagna di vaccinazione antinfluenzale raccomandata per tutti i professionisti sanitari che ...La campagna avrà inizio a partire dal 24 ottobre. Sarà possibile ricevere in co-somministrazione il vaccino anti-Covid.