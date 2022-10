Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 24 ottobre

(Di lunedì 24 ottobre 2022): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 24Roberto Ferri continua a chiedersi perché Marina sia sparita e non trova una risposta. Nunzio, nel frattempo, torna a Napoli. Chiara è rimasta nel centro di disintossicazione e lui cerca il conforto nell’amicizia di Rossella che lo appa. Tutto questo suscita la rabbia di Riccardo.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due gemelle ...

Anticipazioni Un posto al sole prossime puntate: Nunzio consolato da Rossella, Ferri capisce che c'è qualcosa che non va nella sparizione di Marina ...