Anselma Dell’Olio | curiosità e vita privata della regista e moglie di Giuliano Ferrara

(Di lunedì 24 ottobre 2022), notae critica cinematografica che si cela sotto lo pseudonimo di Selma Jean, è legata al marito, il giornalista e conduttore televisivochi èLa cineasta sarà tra gli ospitiprima puntata settimanale di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove insieme a Franco Nero e la conduttrice Serena Bortone renderà omaggio in uno spazio dedicato a Franco Zeffirelli. Laha presentato all’ultima edizioneMostra Del Cinema Di Venezia il docufilm “Franco Zeffirelli – Conformista Ribelle”, che ripercorre lae la carriera dell’indimenticabile ...

Esce nei cinema italiani come evento esclusivamente nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2022 con RS Production, 'Franco Zeffirelli, Conformista Ribelle', documentario scritto e diretto dae prodotto da La Casa Rossa e RS Productions in collaborazione con Rai Cinema. Per l'occasione lunedì alle 20 al Cinema Troisi di Roma (via Induno 1) si terrà la premiere alla quale ...A rendere un omaggio, ma soprattutto a strappare alcuni veli sullo Zeffirelli più interiore che meno appariva tra gli odii e i tripudi, è il film documentario didall'esplicativo ...