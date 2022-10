Andrea Presti a Mister Olympia per il 2° anno di fila | “Un successo per tutto il movimento”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) C’è un italiano a, la più importante manifestazione internazionale di culturismo, che si tiene annualmente a partire dal 1965. Per il 2°consecutivo, l’azzurro, parteciperà alla rassegna in programma a Las Vegas (USA) dal 15 al 18 dicembre 2022 nella categoria “Open” (ovvero senza limiti di peso per gli atleti iscritti). “La qualificazione a(brand storico della IFBB Pro League, con sede a Pittsburgh), da sempre la “gara delle gare” del culturismo, è unsportivo non solo personale, ma perildel bodybuilding tricolore. Sono anche l’unico azzurro al mondo ad essersi qualificato per due volte consecutive e sfiderò i migliori della specialità ...

L'Informatore Vigevanese

... Emanuele Lo7° SM40 in 43'18'; Stefano Betto 8° SM40 in 44'39'. Al femminile, podio di categoria per Giuseppina Cappello 3SF45 in 54'15'. Tra i Cadetti ottima prova perParisi Assenza ...Buona prestazione anche per la compagine del Ct Tamburello Mistretta, capitano Antonino, formata da Antonio Sgrò,Lentini e Alberto Portera. A Tutti, grandi complimenti per i risultati ... La dimostrazione di bodybuilding di Andrea Presti alla palestra FitActive E’ stata la Meloni la protagonista assoluta del giuramento. Ma non stiamo parlando di Giorgia. E’ lei la vera ispirazione, colei di cui tutti parlano all’indomani del giuramento della prima premier do ...Fra Paz e SanPa c’è la fine del grande progetto democratico del welfare e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. Un estratto da “Eroina” ...