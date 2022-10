Ambra Angiolini | frecciata ad Allegri? “Sono amica dei miei ex Ok | non tutti…”

Radio Deejay

Nel 2004 fonda la GOLDENART PRODUCTION Srl con la quale produce 12 spettacoli teatrali, con artisti del calibro di Alessio Boni,, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Marco Bellocchio e ...Generazione '77, proprio come. Lo chiamereno governo " non è la Rai ". Ambra Angiolini pronta per i live di X Factor: “I Tropea non mi volevano, ma va bene così” Ambra Angiolini pubblica alcuni video su Instagram insieme all'ex compagno e ai figli Jolanda e Leonardo in un parco divertimenti sul lago di Garda ...Ambra Angiolini e Francesca Renga continuano ad essere una famiglia bellissima, come pochi. Mostrano la loro domenica insieme, Ambra e Renga con i figli, una domenica come tante. Si sono lasciati nel ...