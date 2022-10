(Di lunedì 24 ottobre 2022)lediventa più difficile trovare personale che si occupi della pulizia delle strade e della raccolta dei rifiuti. E siamo ormai in prossimità della festa di Ognissanti, ma manca poco anche all’Immacolata e a. Arrivare a queste ricorrenze senza essere adeguatamente pronti a fare fronte alla mole di lavoro che si prospetta in occasione delle festività è fondamentale. Per questo Ama ha pensato bene di mettere a disposizione deipiù volenterosi un incentivo ad hoc. Si tratta di un bonus di 400che verranno inseriti ina coloro che lavorerannole festività. Il bonus per fari dipendenti AmaleIn questo periodo di crisi ...

Punto Informatico

Chi potrebbe volerlo Ma The Rockraccontarsi come un uomo di poche parole e di molta sostanza. ... si dice nel film, però portarlo dopo che è statodai professionisti del mestiere rende ...Ma in queste ore sono arrivate delle novità per quanto riguarda Francesco Totti che avrebbe fatto unimportante ad una persona che luiprofondamente. Totti, incredibileSecondo ... Nuovo Conto Corrente Con SelfyConto ci sono 200€ di Buono Amazon in regalo