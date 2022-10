Allarme rosso | trama | cast | trailer e streaming del film su La7

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Questa sera, lunedì 24 ottobre 2022, su La7 in prima serata dalle 21.15 va in onda il, pellicola del 1995 diretta da Tony Scott, con protagonisti Denzel Washington e Gene Hackman. Ma qual è la, ile dove vedere in? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Anno 1995. Un politico ceceno prende possesso di due basi navali sovietiche che ospitano testate nucleari. Mentre i russi avviano delle trattative, a bordo del sommergibile nucleare americano Alabama il Capitano Frank Ramsey (Gene Hackman) dà il benvenuto al nuovo Tenente Comandante Ron Hunter (Denzel Washington). Il sottomarino ha il compito di pattugliare l’Oceano Pacifico ed è autorizzato a ingaggiare un attacco preventivo, ...