Alice | chi è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio il tronista, l’ingegnere romano di 25 anni che è pronto a mettersi in gioco per trovare l’anima gemella. E che ha iniziato a frequentare. Cosa sappiamo su, ladiha una passione per i cavalli da quando è piccolissima. ‘Lo facevo in modo ludico, amatoriale’. La ragazza è un po’ impacciata, dice di essere goffa e molto riservata. Ha dovuto lasciare l’equitazione per problemi in famiglia. ‘Dovevo stare vicino a mamma, ero innamoratissima di mio padre, quando è andato via in me ha scatenato il caso totale. Non avevo più una figura maschile di ...