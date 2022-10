Alexandra Elena Mocanu | 35 anni | uccisa in casa a Bolzano Si cerca il marito

(Di lunedì 24 ottobre 2022), una donna di 35originaria della Romania, è statanella sua abitazione a, in viale Trieste. Il corpo è stato rinvenuto insua dopo l’allarme nel tardo pomeriggio di domenica 23 ottobre 2022. Per il momento, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di femminicidio: si stando il, Avni Mecje, che potrebbe essere diretto in Albania. Vi raccomandiamo... Il femminicidio di Alessandra Matteuzzi,dall'ex mentre era al telefono con la sorella La donna è stataa Bologna la sera di martedì 23 agosto 2022. L'uomo arrestato, GiovPadovani, è un ...

Una donna di 35 anni,Mocanu, è stata uccisa nel suo appartamento a Bolzano. Si cerca il marito.Mocanu , 35enne originaria della Romania, è stata uccisa nel suo appartamento a Bolzano . Le ...Si sta cercando il marito della giovane donna trovata trovata ieri uccisa nel suo appartamento a Bolzano. , è caccia La vittimaMocanu, 35 anni originaria dalla Romania, da poco tempo viveva nel capoluogo altoatesino, dove lavorava come barista. L'allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio dopo una ... Femminicidio a Bolzano, si cerca il marito La vittima, Alexandra Elena Mocanu, 35enne originaria dalla Romania che lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino, è stata trovata morta e avvolta in una coperta nella sua abitaz ...Si stanno concentrando sul marito le indagini degli inquirenti. Dell'uomo, 42 anni, al momento si sono perse le tracce ...