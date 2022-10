Alessandro Fusacchia | ex deputato | è stato Capo di gabinetto al Ministero dell' Istruzione al tempo della Buona Scuola del governo Renzi Nel suo libro Lo Stato a nudo Laterza ci racconta | attraverso le tappe di quella legge che doveva rivoluzionare la scuola e non l' ha fatto | quanto sia difficile attuare le riforme Anche se sei nella stanza dei bottoni

Wired Italia

'Inoltre depositerò una proposta di legge contro gli stereotipi di genere nei libri di testo che fu presentata nella scorsa legislatura dal deputatoe una proposta di legge per ..."L'Italia non aveva una normativa friendly nei confronti delle startup e decisi di incaricare dodici pionieri dell'innovazione, coordinate da, per studiare tutte le best practice ... Camera, errori con gli eletti: quel pasticciaccio brutto Alessandro Fusacchia, ex deputato, è stato Capo di gabinetto al Ministero dell'Istruzione al tempo della Buona Scuola del governo Renzi. Nel suo libro Lo Stato a nudo (Laterza) ci racconta, attraverso ..."Domani, giorno di insediamento delle nuove Camere, depositerò 'un pacchetto diritti', proposte di legge a mia prima firma che non hanno concluso il loro iter nella XVIII legislatura". Lo afferma in u ...