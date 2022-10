Al via le riprese di Pechino Express 2023 con Colombari | Pellegrini | Soleri e Totò Schillaci

Agenzia ANSA

E' pronta a partire la nuova edizione di Pechino Express 2023 . I viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023, hanno già preparato ...... per il tempo necessario allo svolgimento delle, in largo Garibaldi e viale Reiter dalle ... divieti di sosta dall'1 di lunedì 24 a mezzanotte di martedì 25 in viale Reiter (nel tratto tra... 'Ferrari' sul Gran Sasso, al via le riprese La denuncia contro ignoti ai carabinieri della società sportiva Ba.D.S. che intendeva riprendere l'attività dopo due anni di pandemia. Le attrezzature erano custodite nei magazzini del palazzetto dell ...Tutto esaurito intorno al Gran Sasso per le riprese del film "Ferrari" fissate per oggi e domani. Circa 480 addetti ai lavori, tra operatori tecnici, stuntmen, costumisti, sceneggiatori, comparse e at ...