ilGiornale.it

Col ritorno deisono fuggita, ho trovato una nuova casa e adesso sto per disputare la mia ... Con l'occasione il filantropo ha parlatosuo impegno: "Quando ho saputo che molte cicliste ...Senza parlare dell'involuzione morale: proibizione dell'aborto, celebrazione dei dirittifeto, abbandono delle donne afghane in mano ai, disinteresse per quelle iraniane da decenni ... "Ai talebani del green dico: soluzioni senza propaganda" L’Italia le ha salvate dai proiettili dei talebani. E grazie alla solidarietà del nostro ciclismo (tra costruttori di bici, maglifici, aziende di caschi e scarpe) una ventina di cicliste afghane ...Dopo la presa di Kabul da parte dei talebani nell’agosto del 2021 chi era riuscito aveva lasciato il Paese per sfuggire al nuovo regime in Afghanistan. Coloro che avevano un lasciapassare hanno preso ...