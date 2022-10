Affittano cantina di Saronno a clandestini | denunciati padrone e immobiliare

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 24 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Affittavano aunacome se fosse stato un appartamento a due: proprietario e agente. Questo è quanto accaduto in via Petrarca, con il proprietario di casa e l’agenteche sono finiti nei guai. Ladiusata come abitazione daiLache affittavano aia ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...