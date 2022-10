Addio silicone | è la nuova era della ricostruzione del seno dopo il cancro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La sperimentazione di impianti per la ricrescita dei tessuti naturali del corpo comincerà a breve e in caso di successo potrebbe fornire un'alternativa alle protesi alin. Secondo stime aggiornate, ogni anno a 2 milioni di persone viene diagnosticato unal, il cui trattamento spesso prevede la rimozione dell'organo colpito dalla malattia. Ecco perché la ricerca sta puntando su tessuti che vengono assorbiti dall'organismo: cioè protesi realizzate con un polimero bioassorbibile ottenute con stampanti 3D, che una volta inserite nel corpo vengono lentamente “colonizzate” dalle cellule adipose, fino a scomparire. “L'impianto è completamente degradabile”, ha spiegato al Guardian Julien Payen, CEOstartup Lattice Medical, “a 18 mesi dall'inserimento nel corpo non c'è più alcuna ...