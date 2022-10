Addio al Reddito di cittadinanza col nuovo Governo? Arriva il responso ufficiale

... o di euro ed occupa oltre 6.000 persone fra occupati diretti e indotto con una ricaduta positiva in termini die coesione sociale. In pericolo c'è in Puglia un patrimonio di formaggi unico ...GAS: COLDIRETTI PUGLIA, CON CARO BOLLETTEA 1 STALLA SU 10; A GIUGNO 2022 IN PUGLIA - 91. ...indotto con una ricaduta positiva in termini di...Ecco la risposta alla domanda che moltissimi italiani si sono posti, riguardo al Reddito di cittadinanza introdotto nelle ultime legislature ...A causa del caro bollette quasi una stalla su dieci (9%) è in una situazione così critica da portare alla chiusura, con rischi per l’ambiente, l’economia e l’occupazione ma anche per la sopravvivenza ...