Addio a Armido Bellese | da emigrante a oscar mondiale della gelateria artigianale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Classe 1933, aveva svolto per sei anni il servizio nell’Arma dei carabinieri a Roma. Poi aveva seguito la sua passione ed era emigrato in Germania, dove aveva lavorato nel settore”. Tornato in Italia diventa il gelatiere più famoso di Oderzo vincendo anche la Coppa d’Oro, l’del gelato. La Tribuna di Treviso ricorda così, 89 anni, morto sabato scorso a Maserada sul Piave ed i cui funerali si terranno domani pomeriggio in Duomo a Oderzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

