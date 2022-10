A Paestum la XXIV Borsa del turismo archeologico del mediterraneo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Centocinquanta espositori, 12 Regioni, 20 Paesi Esteri rappresentati: si aprirà al NEXT (Nuova Esposizione ex Tabacchificio) diil 27 ottobre laMediterranea delcon eventi anche presso l’area del parco, il Museo Nazionale, la Basilica (fino a domenica 30 ottobre). Nel corso della manifestazione, presentata al MANN – MuseoNazionale di Napoli, il Ministero della Cultura illustrerà la candidatura della Via Appia Antica (nel percorso integrale da Roma a Brindisi e comprensivo della variante traianea) per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Cento le conferenze (di cui 50 tra incontri e laboratori a cura del MiC) che si svolgeranno in 5 sale in contemporanea con 500 relatori. ...