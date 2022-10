8 dicembre | dopo due anni torna la preghiera pubblica del Papa in piazza di Spagna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Città del Vaticano –duedi “preghiere di nascosto”,l’atto di venerazione all’Immacolata alla presenza dei romani e delle autorità locali. Il 2020 e il 2021, quando la pandemia infuriava, per evitare assembramenti, il Pontefice aveva optato per un omaggio “privato” al monumento sito indi, nel cuore di Roma. Ma ora che la restrizioni sono state del tutto allentate, l’8Francesco sarà nel centro della Capitale per pregare con i romani la Vergine Maria. Quello dell’8è solo l’ultimo delle celebrazionili prima del Natale. Il Vaticano ha infatti diffuso il calendario delle celebrazioni presiedute dal Santo Padre fino all’Avvento. Si parte il 2 novembre con la tradizionale “Messa ...

l'Adige

... 7/8Quinta giornata: 15/16Sesta giornata: 21/22In breve Per una ... Giovedì, le Aquile ospitano nuovamente la formazione tedesca, che vuole riaffermarsil'umiliazione ...... l' 8sarà la volta delle zone più calde di fascia A e B (es. Reggio Calabria, Messina e ... la temperatura sale di 1 - 2°Cche una persona permane 30 minuti in una stanza. Ore di ... Si smontano i ponteggi dopo il restauro, il Duomo resta chiuso fino al 9 dicembre Dovrebbero essere in arrivo per i lavoratori statali aumenti di stipendio molto importante e arretrati per le mensilità precedenti.Dovrebbero essere in arrivo per i lavoratori statali aumenti di stipendio molto importante e arretrati per le mensilità precedenti.