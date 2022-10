Zuppa di Porro 23 ottobre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 ottobre 2022)di. La meloni europeista, o se preferite l’Europa con la Meloni. Mo’ non esageriamo però, chè questa europa non è che sia così fenomenale. Arrivano i Mostri, titola il Manifesto. Ricerca dei sottosgretari e arriva subito il fango della repubblica: Valentini possibile sottosegratrio agli esteri un filorusso. Il Governo parte in Bolletta dice Rep, ma non per colpa sua. Travaglio contro Nordio. Conchita e se questa destra fosse normale? Chi proverà a Fermarli si chiede Sallusti. Poteri assoluti per Xi, Taiwan trema e il predecessore viene purgato in diretta. Di Maio si dimette, che triste fine e la Tamaro fa grande intervista con Borgonovo #rassegnastampa23ott L'articolo proviene da Nicola