Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 ottobre 2022

(Di domenica 23 ottobre 2022) Questa sera, domenica 23, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 23, di? Scopriamoli insieme.Tra gli argomenti affrontati questa sera, il neonato governo Meloni. Con il professor Mariano Amici, invece, si parlasituazione Covid. Dove vedere il programma in tv e streamingva in onda oggi, domenica 23 ...

... Mina Settembre 2 (fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1 NCIS: Los Angeles e Bull (serie tv), in onda dalle 21 su Rai 2 Che Tempo Che Fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3(......ancora per il Pro Sesto spezzate poi dal 2 - 0 in favore dei piemontesi in maglia totalmente... restando comunque al momento ancora fuori dallaplay off del girone A. Il primo febbraio ...Le prime sfide del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni , ma anche reddito di cittadinanza , diritti Lgbtq+ e Covid . Sono questi i ...Sono gravissime le condizioni della donna di 62 anni che si sarebbe gettata dalla finestra di un appartamento al terzo piano in zona Brecce Bianche alle 19 e 30 di sabato. Subito accorrevano sul posto ...