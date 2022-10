Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 ottobre 2022

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 23 ottobre 2022) Questa sera, domenica 23, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 23, di? Scopriamoli insieme.Tra gli argomenti affrontati questa sera, il neonato governo Meloni. Con il professor Mariano Amici, invece, si parlasituazione Covid. Dove vedere il programma in tv e streamingva in onda oggi, domenica 23 ...