Xi ottiene il terzo mandato e segna da vivente la storia della Cina

(Di domenica 23 ottobre 2022) Xi Jinping è stato eletto segretario generale del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (CCP) durante la prima sessione plenaria del Comitato tenutasi domenica, secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale. Questo significa che siamo contemporanei di colui che sarà ricordato come uno dei più significativi leader. Alla sessione hanno partecipato 203 membri del 20° Comitato centrale del CCP ed è stata presieduta dallo stesso Xi, in quanto già segretario per due mandati. Quello che ha ottenuto oggi è un, storico e unico finora, incarico, frutto di modifiche costituzionali fatte appositamente. Durante la sessione Xi è stato anche nominato — come da prassi — presidenteCommissione militare centrale del CCP, ossia capo delle Forze ...