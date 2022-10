WWE | Mandy Rose sopravvive alla Casa Stregata e conserva ancora il titolo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ieri notte ad NXT Halloween Havoc,ha difeso il suo NXT Women’s Title contro Alba Fyre. Quello cui abbiamo assistito è stato, per larga parte, un match cinematografico. Non è la prima volta che la WWE utilizza questo format. Lo abbiamo visto per il Boneyard Match tra The Undertaker e AJ Styles e per il Firefly Fun House Match tra “The Fiend” Bray Wyatt e John Cena di WrestleMania 36. Ieri notte, Alba Fyre ha attiratoall’interno di unasi conferma campionessa Alba Fyre ha attirato le Toxic Attraction all’interno di unagettandole nel panico. Alba ha messo fuori gioco Gigi Dolin e Jacy Jayne per poi scontrarsi con la campionessaall’interno ...

NXT Women's Championship:Rose vs Alba Fyre L'inarrestabile regno diRose si troverà dinnanzi a un grande ostacolo, la determinazione e la tenacia guerriera di Alba Fyre (ex Kay Lee ...Un'ottima occasione per la superstar nostrana di vincere il suo primo titolo in singolo inLa card diNXT Heatwave NXT Women's Title Match :Rose (C) vs Zoey Stark Il regno di... Mandy Rose dedica la vittoria al fratello scomparso Triple H and Shawn Michaels' revamped NXT special was akin to a 'MakeOver', not a TakeOver. Digging up the old NWA/WCW Halloween Classic name worked a treat again this year, that' ...Mandy Rose è uscita vincitrice dal match di WWE NXT Halloween Havoc 2022 ed ha voluto dedicare la vittoria al fratello recentemente scomparso.