WWE | In arrivo un nuovo personaggio per T-Bar | mostrato video ad Halloween Havoc

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 ottobre 2022) Questa notte ad NXTè statounteaser della maschera di T-Bar che bruciava. Unmolto eloquente anche se breve che lascia intendere un futuro senza maschera per l’ex Dominik Dijakovic. Se si tratterà di un ritorno alla gimmick che utilizzava ad NXT prima del suo improvviso call-up durante la pandemia o se si tratterà di un, ancora non possiamo saperlo. Ne ha parlato però Shawn Michaels durante la conferenza stampa post evento, dicendo: “Vediamo quello che succede là fuori nel mondo dei social media e l’agitarsi dei pugni per le diverse cose che sono state fatte con i vari personaggi nel corso degli anni e facciamo quello che possiamo qui in modo creativo per far capire che vi vediamo e vi sentiamo. Mi ...