Volley | SuperLega | Monza firma l’impresa | Civitanova ko! Perugia vince | capolista solitaria Trento si salva

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la terza giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.hato una superba magia travolgendocon uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio pubblico. I brianzoli erano reduci da tre sconfitte consecutive e oggi hanno dominato in maniera perentoria contro i Campioni d’Italia, trascinati dai 20 punti del bomber Georg Grozer e dall’indemoniato schiacciatore Stephen Maar (17 punti, 7 aces). A una spenta Lube non sono bastati i 14 sigilli di Ivan Zaytsev, otto per Marlon Yant e 5 per Mattia Bottolo. I marchigiani scivolano al terzo posto ediventa lagrazie alla quarta affermazione consecutiva: 3-1 sul campo di Padova, ...