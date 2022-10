Volley | su Sky e in streaming NOW torna il Campionato Italiano Femminile Serie A1

Sky Sport

...sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (canale ...25 Pallavolo Femminile: C Italiano 2022/23 #1 VeroMonza - Wash4Green Pinerolo (diretta) da ...Macerata, VeroMilano - Wash4Green Pinerolo, Reale Mutua Fenera Chieri '76 - TrasportiPesantiCasalmaggiore, Il Bisonte Firenze - e - work Busto Arsizio, Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Cuneo ... Serie A1 volley femminile, nel weekend al via il campionato. Conegliano-Bergamo su Sky Anche per la stagione 2022/2023, il Campionato Italiano femminile di volley sarà su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport di Sky, ...In casa Vero Volley 22 i punti di Thompson, top scorer, 18 punti per Davyskiba, 14 punti per Rettke e 11 per Folie. Inizia con il piede giusto il Vero Volley che per la prima volta lega il suo nome a ...