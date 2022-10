Volley femminile | Serie A1 | Conegliano si sbarazza di Bergamo | Haak debutta da grande

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha sconfittonel posticipo della prima giornata dellaA1 2022-2023 di. Le Campionesse d’Italia si sono imposte con uno schiacciante 3-0 (25-14; 25-21; 25-18) di fronte al proprio pubblico, incominciando la nuova avventura agonistica senza tante stelle come Paola Egonu, Miriam Sylla e Raphaela Folie. Debutto vincente per coach Daniele Santarelli, a una settimana di distanza dal trionfo ai Mondiali da CT della Serbia. Successo schiacciante per le Pantere, trascinate da una travolgente Isabelle. L’opposto svedese, alla sua prima apparizione con questa maglia dopo i grandi trionfi con il VakifBank Istanbul, ha messo a segno 15 punti sotto la regia di Joanna Wolosz. Doppia cifra anche per la schiacciatrice Kathryn Plummer (11) affiancata da ...

Ecco com'è andata la prima giornata di Adi. Chieri - Casalmaggiore 3 - 0 (25 - 14, 25 - 17, 25 - 12) Esordio vincente da tre punti per la Reale Mutua Fenera Chieri '76 che si impone sulla TrasportiPesanti Casalmaggiore in ... Volley femminile, Serie A1: Novara e Scandicci padrone, Antropova e Karakurt sugli scudi. Busto al tie-break Non inizia nel migliore dei modi l'avventura della LPM Bam Mondovì nel campionato di A2 femminile di pallavolo 2022/23. Le ragazze di coach Solforati sono infatti state sconfitte in casa dalla Futura ...