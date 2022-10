Volendam-Heerenveen interrotta per maltempo | violento temporale in Olanda

(Di domenica 23 ottobre 2022) Pioggia a dirotto ine cosìè stataper. Poco dopo l’ora di gioco, intorno alle ore 21.20, l’arbitro ha fatto tornare le squadre negli spogliatoi una volta constatato che il campo era troppo allentato e non poteva consentire di proseguire regolarmente l’incontro valido per l’Eredivisie che fino ad allora era sul punteggio di 1-1. Da capire se si proverà a giocare la rimanente mezzora oggi o se verrà posticipata la prosecuzione. SportFace.

