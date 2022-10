Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso | dove è stata girata la fiction

(Di domenica 23 ottobre 2022)ambientata la nuovaRai? Tutto quello che c’è da sapere sui luoghi e la trama Lo scorso 20 ottobre 2022 su Rai Uno è andata in onda la prima puntata della nuova, che ha come protagonista l’attore Massimiliano Gallo. Massimiliano Gallo in(Screenshot da Instagram)Il protagonista è unpiuttosto impacciato sul lavoro, una delle frasi che pronuncia con molta frequenza è: “Mi debilitano i faccia a faccia con me stesso, ...

Lina Sastri è tornata in tv nella serie '- Avvocato di insuccesso ' dove interpreta il ruolo di Assunta, una donna burbera e forte. Proprio l'attrice, dalle pagine di SuperGuida TV ha parlato del suo personaggio ...Tra gli ospiti della puntata di oggi ci sarà Lina Sastri attualmente impegnata nella serie. Lina interpreta Assunta, la madre di Nives nonché suocera dicon la cui la ...Lina Sastri è tornata in tv nella serie "Vincenzo Malinconico" dove interpreta il ruolo di Assunta, una donna burbera e forte ...Massimiliano Gallo è un attore e cantante italiano che deve la sua formazione professionale ad artisti come Carlo Croccolo e ai fratelli Giuffrè. Ha iniziato in teatro e solo in seguito è approdato al ...