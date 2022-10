Vince Bagnaia ma non basta | Quartararo terzo Si decide tutto a Valencia bastano 2 punti

(Di domenica 23 ottobre 2022) Francescotrionfa nel Gran Premio della Malesia, ma ancora non è matematicamente campione del mondo in virtù di un grandeposto conquistato da Fabio. Secondo arriva Enea ...

Francescoil Gp di Malesia, penultima prova del Motomondiale classe MotoGp, e si avvicina ancora di più al titolo iridato. Al pilota Ducati, infatti, mancano ora due punti per il trionfo: è tutto ...il titolo a Valencia se: Arriva almeno 14° e Quartararola gara Quartararo nonla gara Infatti, come anticipato, il pilota della Yamaha è costretto a tagliare il traguardo ...Pecco Bagnaia vince la settima gara stagionale nel GP della Malesia e si invola verso il titolo MotoGP. La caduta del poleman Jorge Martin ha reso tutto più facile al pilota piemontese del team Ducati ...La lotta per il titolo andrà avanti fino a Valencia: questo è il responso al termine del GP di Sepang, vinto da Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) che si ...