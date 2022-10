Vietato dire gay | in Russia arriva la legge contro la “propaganda occidentale”

(Di domenica 23 ottobre 2022) È in arrivo inunache vieta gli adulti di parlare di rapporti gay: la norma, firmata da 390 deputati su 450, potrebbe essere approvata dalla Duma già il prossimo 27 ottobre. Secondo quanto svela il Corriere della Sera, lavieta agli adulti di parlare di “rapporti sessuali non tradizionali” e “ogni relazione che non attiene in modo stretto all’eterosessualità”. Unasimile inesiste già dal 2013, ma coinvolge solo bambini e adolescenti vietando informazioni sulla cultura gay, gender e Lgbt che possono dare adito a “impostazioni sessuali fuori dalla tradizione”. Per i trasgressori, la sanzione prevista puòre fino a 80 euro, che diventano dieci volte tanto se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un insegnante. Se a ...

Corriere della Sera

... ma dell'Ambiente e della sicurezza energetica ( MASE ) Intanto occorreche Fratin è un ... visto che ci sono Paesi come la Francia che lo hanno ed altri in cui è invece, come l'Italia, e ...Marco Imarisio per www.corriere.it PUTIN RUSSIA GAY La minaccia è ovunque. Non ci sono solo i cartoni animati di South Park e di Peppa Pig. Al deputato Alexander Khinshtein di Russia Unita, ex ... In Russia sarà vietato dire gay: da Peppa Pig a Guadagnino, Putin contro l’Occidente