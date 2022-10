VIDEO MotoGP | il toccante abbraccio di Francesco Bagnaia alla mamma e al fratello prima della partenza

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) In uno dei giorni più importantisua carriera da pilota,ha avuto vicino a sé i suoi familiari, presenti in Malesia per aiutarlo e sostenerlo in una situazione in cui la pressione non può che farsi sentire. La madre Stefania ed iled ilFilippo sono state le prime persone ad accogliere “Pecco” nei box Ducati nel pre-gara. Dopo l’con la madre e quello particolarmenteal, il pilota ha salutato Gianluca Falcioni, managing director di VR46 e poi il padre Pietro, con cui ha condiviso l’ultimodi entrare nel moodgara. Settima vittoria in stagione per lui e ancora punti guadagnati sul rivale Fabio Quartararo. Ora il ...