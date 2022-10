VIDEO Moto2 | highlights e sintesi gara GP Malesia 2022 | vince Tony Arbolino! Augusto Fernandez torna leader del Mondiale

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti FOTO -Pioggia a Sepang, safety car "naviga" sul circuito Pioggia intensa, anzi intensissima durante le FP2 della: bandiera rossa ..., GP Malesia: la classifica combinata delle libere FOTOGALLERY %s Foto rimanenti FOTO -Pioggia a Sepang, safety car "naviga" sul circuito Pioggia intensa, anzi intensissima durante le FP2 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ai Ogura sembrava destinato a vincere il Gran Premio della Malesia questa domenica, quando ha preso il comando a poche curve per completare l'ultimo giro della gara di Moto2. I giapponesi sembravano ...