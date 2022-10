VIDEO Giappone-Italia 8-21 | highlights e sintesi Mondiali 2022 rugby femminile Azzurre ai quarti

Il pilota esordisce nelle prove del venerdì ina ottobre 2014 e nel corso delle stagione prende parte alle libere dei Gp negli Usa e in Belgio Vai alla FotogallerySUL MEDIA BIN FIR LAINTERVISTA A ANDREA DI GIANDOMENICO "E' stato un match equilibrato in cui ilci ha messo in difficoltà. Nonostante non abbiamo offerto la nostra migliore ...Rugby, Italia batte il Giappone 21-8 (p.t. 8-5, 2 mete a una) a Auckland e conquista lo storico passaggio ai quarti di finale della coppa del ...Rugby, Italia batte il Giappone 21-8 (p.t. 8-5, 2 mete a una) a Auckland e conquista lo storico passaggio ai quarti di finale della coppa del ...