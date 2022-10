VIDEO Fernando Alonso tampona Stroll ad Austin | la Alpine si impenna! Incidente da brividi

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Bruttonel corso del GP degli Stati Uniti 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Subito dopo una ripartenza, infatti,si trovava in scia a Lancee sul lungo rettilineo si avviava a effettuare il sorpasso. Il pilota dellaera nettamente più veloce, ma l’alfiere della Aston Martin ha scartato perentoriamente verso la sua sinistra e lo spagnolo lo ha colpito da dentro, in maniera incolpevole. La monoposto disi è impennata in maniera perentoria sull’anteriore, ma le ruote posteriori sono fortunatamente rimaste a terra. La monoposto disi è danneggiata e si è dovuta ritirare, mentreè riuscito a proseguire la gara anche se ...