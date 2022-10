VIDEO Daniel Grassl quarto a Skate America 2022 | riviviamo il libero

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022)si è posizionato in quarta posizione in occasione di, prima tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico in scena a Norwood. L’altoatesino, terzo dopo lo short, è scivolato di una casella a causa di un programmacaratterizzato per scelta dall’esecuzione di soli due quadrupli, lutz e flip, e per una caduta inaspettata nel triplo axel. Pur proponendo una performance assolutamente positiva, l’azzurro si è dovuto quindi accontentare della medaglia di legno con l’alto punteggio di 257.68, piazzandosi alle spalle di Ilia Malinin, Kao Miura e Junhwan Cha.ildi, pattinato sulle musiche di Cedric Tour coreografate dal fidato Benoit Richaud. IL...