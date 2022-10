VIDEO Bagnaia | l’assurda partenza nel GP di Malesia | da 9° a 2° alla prima curva!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il GP della, penultimo round del Mondiale 2022 di MotoGP, è andato in archivio e Francescosi è preso una vittoria di grande significato per se stesso e il campionato. Il centauro della Ducati, con il settimo centro stagionale, ha rafforzato in maniera importante la propria leadership in campionato, nonostante un Fabio Quartararo straordinario a Sepang, giunto terzo alle spalle di Enea Bastianini (secondo). Entrambi i contententi per il titolo non erano stati irreprensibili nelle qualifiche, mentre in gara hanno dato spettacolo. Pecco, dnona casella, è riuscito a riportarsi da subito in seconda posizione alle spalle dello spagnolo Jorge Martin, mentre Fabio era in top-5. Una corsa, quindi, che ha confermato come il piemontese e il transalpino siano i migliori interpreti della categoria quest’anno, mettendo in ...