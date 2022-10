Varane ko | il Manchester United guarda in casa Inter

Tuttosport

Ad un mese dal Mondiale di calcio in Qatar, la Francia è in ansia per il vice - capitano Raphaël, difensore delUnited, uscito ieri in lacrime dopo essersi infortunato durante la partita con il Chelsea. Un altro colpo alla rosa dei Blues, già indebolita dal forfait di N'Golo ...Inzaghi © LaPresseStop lungo potrebbe essere anche quello che toccherà a Raphael. Una vera tegola quella tocca in sorte al difensore francese delUnited. L'ex Real Madrid intorno al ... Manchester United: Varane e Martinez, altro che Cristiano Ronaldo Ad un mese dal Mondiale di calcio in Qatar, la Francia è in ansia per il vice-capitano Raphaël Varane, difensore del Manchester United, uscito ieri in lacrime dopo essersi infortunato durante la parti ...Il futuro di Skriniar torna ad essere in bilico: l'infortunio riapre la pista che può portarlo lontano dall'Inter ...