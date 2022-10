Vandalizzato il campo sportivo di Montesarchio | le parole del sindaco Damiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella notte di sabato il nostro stadio Armando Allegretto, di recente ristrutturato, è stato oggetto di un grave episodio delinquenziale, con ignoti che hannol’impianto elettrico per rubare il rame. Indigna pensare che da un lato ci si impegna con sacrificio per creare una struttura moderna e all’avanguardia come il nostro stadio dopo l’intervento per le universiadi, dall’altro c’è chi non si fa scrupoli a vandalizzarlo. Sono certo tuttavia che le indagini dei carabinieri di, anche con l’ausilio dell’impianto di videocamere di sicurezza installato sul territorio permetterà di individuare i colpevoli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

