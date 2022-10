Valentina Lodovini è l’ospite della terza giornata di Linea d’Ombra

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno –, l’attrice lontana da ogni cliché, domani sera (lunedì 24 ottobre 2022), alle ore 21.30, sarà alla Sala Pasolini a Salerno per ladiFestival. Cinema, tv, teatro sono solo i campi da gioco in cui non rinuncia mai a mettersi alla prova, ad alzare l’asticella, a sfidare una bellezza straordinaria con il carisma di chi cerca in ogni lavoro un dettaglio in più. Sul “ring” con Boris Sollazzo, co-direttore artistico del festival, declinerà a suo modo il tema dei conflitti ripercorrendo la sua carriera e gli incontri (da Marco Risi a Paolo Sorrentino, da Francesca Comencini a Carlo Mazzacurati, da Luca Miniero a Alessandro Genovesi). Programma fitto di appuntamenti anche domani. Si parte dalla mattina, alle ...