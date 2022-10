Valditara e il suo libro “Impero romano distrutto dagli immigrati” | il ministro | “Titolo scelto dall’editore”

... pronta a presiedere il primo Consiglio dei ministri delgoverno in cui è stato formalizzato il ...15 M5s, il Blog Grillo: ciò he poteva essere e non è stato 15:56, il ministro dell'...Per quel che riguarda la scuola, occorrerà che il Ministroimprima aldicastero un cambio di passo deciso ed evidente . I problemi che attanagliano il settore e i suoi operatori, ...Corlazzoli: “Valditara ministro Dalla padella alla brace, mai che si scelga un maestro” Di Il maestro e giornalista de Il Fatto Quotidiano, Alex Corlazzoli, commenta la nomina di Giuseppe Valditara c ..."Auguriamoci che Valditara non faccia il ministro dell'incultura. I suoi scritti spingono alla diffidenza. Ad esempio è un abbaglio esaltare il sovranismo, che in concreto è antieuropeismo, come "sper ...