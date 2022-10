Usigrai | ' I giornalisti tenuti a usare il femminile per Meloni presidente anche se lei chiede il maschile'

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladel Consiglio, come si dovrebbe dire, o ildel consiglio come vuole l'ex missina diventata premier? "L'avvocato, l'avvocata. Il, la. Mentre l'Italia si ...

La Svolta

"Nessun collega può essere dunque obbligato ad usare il maschile, anzi iRai sono ... Chiediamo alle colleghe e ai colleghi di segnalarci eventuali violazioni", conclude l'L'evento, realizzato in collaborazione con le Cpo di Fnsi, Ordine deie con le associazioni Giulia Giornaliste e Articolo21, vuole, fra l'altro, "garantire una costante scorta mediatica con l'obiettivo di non spegnere i riflettori su quanto accade ... Ultimo'ora: **Governo: Usigrai, 'giornalisti Rai tenuti a usare femminile per presidente Meloni'**